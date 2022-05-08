Türkiye Gazetesi

Yaşlı adam yolda yürüdüğü esnada bir gençle tartıştı ve "Çek şu arabanı şuradan, bugün seninle hesabımı, davamı halledeceğim. Seni halledeceğim" sözleriyle tehdit edildi. Olayın ardından yolda yürümeye devam eden adam aniden kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Babalarının ölümünün sebebinin yapılan tehdit olduğunu öne süren çocukları, manevi tazminat talebiyle dava açtı.

Asliye Hukuk Mahkemesi, tehditten kısa süre sonra ölümün gerçekleştiğine dikkat çekerek, mirasçılara manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararı sanık avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 4. Hukuk Dairesi girdi. Daire ise kararı bozdu.

YARGITAY MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Mahkeme ilk kararında direnince bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Kurul, mahkeme kararını bozdu. Yargıtay kararında şöyle denildi:

"Yasal düzenleme ve ilkeler çerçevesinde somut olay değerlendirildiğinde zarar görenin yakınlarının yansıma yoluyla manevi tazminat talep etmeleri ancak ölüm veya ağır bedensel zarar halinde mümkündür. Somut olayda ise murise yönelik tehdit eylemi sebebiyle manevi tazminat talep edilmiştir.

Davacılar murisinin ölümünden kısa bir süre önce davalı tarafından murise yönelik olarak tehdit eylemi gerçekleştirilmiş ise de tehditten dolayı yansıma yoluyla manevi tazminat istenemeyeceğinden, yakını olan davacı eş yararına manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Hâl böyle olunca direnme kararının bu değişik gerekçe ve sebeplerle bozulmasına karar vermek gerekmiştir. Mahkeme kararı oy çokluğu ile bozulmuştur."

Yargıtay’dan emsal niteliğinde kameralı takip kararı Temizlik için gittiği evden hırsızlık yaptığından şüphelenen kadını gizli kamerayla takibe alan ev sahibi, temizlikçi kadından şikayetçi oldu. Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Müşterinin numarasını paylaşan mağazaya Yargıtay'dan kötü haber Müşterinin alışveriş yaptığı mağazaya numarasını vermesi üzerine müşterinin numarasını rızası olmadan 3. kişilerle paylaşan mağaza Yargıtay'ın kararına göre 'Verileri hukuka aykırı verme veya ele geçirme suçu'nu oluşturuyor.

Yargıtay kararını verdi: Artık fotokopi belgeler dikkate alınmayacak Yargıtay, fotokopi belgeyi dikkate alarak mahkemenin hüküm kuramayacağına karar verdi. Emsal nitelikteki kararla birlikte, bundan sonraki yargılamalarda fotokopi belgeler dikkate alınmayacak.