Türkiye Gazetesi

Ümraniye’de bir caddeyi trafiğe kapatarak yaya yolu yapılacağını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar tamamlandıktan sonra alanı İSPARK’a çevirdi. Düzenleme sonrası mağdur olduğunu belirten çevre esnafı duruma tepki göstererek alanın yaya yoluna çevrilmesini talep etti. Esnaf getirdikleri forklift aracıyla tonlarca ağırlıktaki saksıları İSPARK önüne koyarak girişi kapattı.

“BİZ BURADA OTOPARK İSTEMİYORUZ”

Konuyla ilgili gerekli şikayetlerde bulunduklarını ancak geri dönüş alamadıklarını belirten çevre esnafı Abdurrahman Demir, “Biz aylardır bu sorunla uğraşıyoruz. İSPARK yaya yolu dediği yeri araçlarla işgal etti. Buradaki ağaç yoğunluğu bizim işlerimizi etkiledi. Bizde bu sebeple İSPARK girişini kapattık. Biz bu konu için gerekli yerlere müracaat ettik. Kimse bize yardımcı olmadı. Bizde esnaf arkadaşlarla bir karar alarak burayı araç girişine kapattık. Biz burada otopark istemiyoruz. Yaya yolu olacağı söylenen alana İSPARK yapmak ne kadar doğru” diye konuştu.

15 Temmuz gazisine İSPARK'ta mobing iddiası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Kadir Çakır, İSPARK'ta çalışan 15 Temmuz Gazisi Mustafa Kürşat Yıldırım'ın mobingle kurumdan ayrıldığını öne sürerek, konuya ilişkin, başkanlık makamına soru önergesi verdi.