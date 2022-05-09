Türkiye Gazetesi

Antalya Akseki ilçesine bağlı Güçlüköy Mahallesi'nde Şenay Kurt Eker'in (45) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçurumun dik olması sebebiyle araca dereden yürüyerek ulaştı. Sürücü Eker'in öldüğü belirlendi. Onun cenazesi ile yaralanan eşi İbrahim (46) ve 7 yaşındaki oğlu Yaşar Kemal Eker ambulansa kadar taşındı. Hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Antalya'da feci kaza: Sürücü ‘Katil oldum’ diyerek gözyaşı döktü Antalya’da otomobilin çarptığı motosiklet 100 metre sürüklenip alev alev yandı. Motosiklette bulunan sürücü ağır yaralanırken, kız arkadaşı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü ise kaza sonrası, “Katil oldum” diye gözyaşı döktü.

Aydın’da feci kaza, çok sayıda yaralı var Aydın-Denizli yolunda meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada 1'i ağır 7 yaralın var.