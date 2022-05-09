Türkiye Gazetesi

İş kazası bu defa Kayseri’de genç bir adamın sonu oldu. Bünyan ilçesinde elektrik akımına kapılan elektrik tesisatçısı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karatay Mahallesi’nde meydana gelen olayda elektrik tesisatçılığı yapan Keykubat D. (32), evinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan talihsiz adam, yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen ambulans ile Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Keykubat D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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