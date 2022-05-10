Türkiye Gazetesi

Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde yaşayan 62 yaşındaki Seher Gezgin piknik tüpünde yumurta pişirirken canında oluyordu. İş dönüşü eve gelen oğlu Çağrı Gezgin, annesini alevler içinde görünce elleriyle ardından battaniye ile alevlere müdahale etti. Polisin olay yerinde incelemelerini tamamlarken ambulans ekibi de yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Kadının oğlu Çağrı Gezgin, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

“HER TARAFINDAN ALEVLER FIŞKIRIYORDU”

Eve geldiğinde annesini alevler içinde gördüğünü anlatan Çağrı Gezgin, “Alevleri elimle söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. Ardından battaniye ile söndürmeye çalıştım. Motosiklette alevli bir iskelet görseli var onun gibi yanıyordu. Her tarafından alevler fışkırıyordu. Bildiğim kadarıyla yemek yapıyordu, çünkü tüp vardı” dedi.

Edirne'de 4 kişi evde katledilmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı Edirne'de kan donduran vahşette yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni bilgiler ışığında soruşturma genişletilirken köylüler korkudan erkenden evlerine gittiklerini söyledi.