Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Ay, kepçe ile arazi genişletmeye çalışırken kayaların altından çıkan yılanları gördü. İnsan boyunu aşan yılanların güneşi görünce ortaya çıktığını söyleyen Ay İHA’ya konuştu.
BOYLARI 2 METREYİ GEÇİYOR
3 karayılanını görünce şaşırdıklarını söyleyen Ay, "Tarlada arazi genişletme çalışması yaparken, kayaların altından 3 tane karayılan çıktı. Boyları 2 metreyi geçiyordu. Bir süre tarlada kaldıktan sonra gözden kayboldular. Bizler de o an cep telefonlarımıza o anları kaydettik" dedi.
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