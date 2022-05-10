Antalya-Konya kara yolu Manayıt mevkisinde, yol kenarında park edilmiş halde bulunan kamyonetin içerisinde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını görenler vatandaşlar durumu anında yetkililere bildirdi.
SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞ
Olay yerine gelen sağlıkçılar, silahla başından vurulan Osman Şenol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından adamın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
GÜNLERDİR ARANIYORDU
Osman Şenol’un yakınlarının 6 Mayıs’ta kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.
Evden çıkan kadın kayıplara karıştı Aydın'da 4 saat önce kaybolan 56 yaşındaki Fatma Toprak için arama çalışmaları başlatıldı.
Askerden geldiği gibi kayıplara karışmıştı, ailesi bu haberle yıkıldı Zonguldak‘ta askerden geldiği gibi kayıplara karışan genç 25 gündür aranıyordu, ailesi bayram günü gelen haberle yıkıldı.