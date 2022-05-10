Türkiye Gazetesi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde bir petrol istasyonunun marketinde gasp yapan maskeli silahlı 2 şüpheli, polisin dur ihtarına uymayarak 2 polisi yaraladı. layla ilgili olarak arama çalışmaları neticesinde M.F. Kırıkhan Yeni Mahallede yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSLERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik Reyhanlı’da yapılan çalışmada dur ikazına uymayan şüphelinin peşine düştü. Reyhanlı Cüdeyde Mahallesi'nde bir petrol istasyonunda meydana gelen gasbın şüphelisi olan, 12 ayrı suçtan aranan ve toplam 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.F., dur ikazına uymayarak 2 polis memurunu yaraladı. Yaralanan polis memurlarının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.



M.F.’nin olay yerinde terk ettiği araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak arama çalışmaları neticesinde M.F. Kırıkhan Yeni Mahallede yakalanarak gözaltına alındı.

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