Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tren inşaatı için çalışmalar başlatıldı ancak tren için vatandaşların hayatı tehlikeye atıldı. İnşaatta çıkan dev kayalar yerinden söküldü ama daha farklı bir yere bırakılması gerekirken birçok vatandaşın bulunduğu Dudaklı köyünün üst kısmına atıldı. Köy halkı evlerinin üzerindeki dev kayalar sebebiyle korku dolu günler geçiriyor.

Tren inşaatında çıkan dev kayalar, köydeki evlerin üzerine kontrolsüz şekilde bırakıldığını iddia eden köylülerin gözüne uyku girmiyor. Evlerin üzerine düşme tehlikesi olan kayalar sebebiyle Dudaklı köyü sakinleri, önlem alınmasını istiyor.

'FACİAYA YOL AÇABİLİR'

Büyük tehlike altında olduklarını ifade eden Dudaklı köyü sakinleri, "Yüksek hızlı tren bizim köyün yanından geçiyor. İnşaat sırasında dev kayaları evlerin üzerinde kontrolsüz şekilde bırakılıyor.

Bu kayalar eğimli arazide evlerin tam üzerinde duruyor. Kayması durumunda evlerimizi yıkarak faciaya yol açabilir, bu kayalar biran önce önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

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