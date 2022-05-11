Türkiye Gazetesi

Kardeşiyle birlikte ekmek almak için dışarı çıkan 7 yaşındaki Eren, ana caddeye doğru koşan kardeşine yetişmek için ana caddeye atladı. O sırada caddeden geçen hafif ticari araç Durgun’a çarparak metrelerce sürükledi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Aracın altında metrelerce sürüklenen küçük çocuk, şoka girdi. Çevredeki vatandaşlar yardımına koşarken 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Durgun, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

KORKUNÇ KAZA KAMERALARDA

Yaşanan korkunç kaza çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Eren'in kardeşine yetişmek için koşarak yola çıktığı anlar yer alırken hafif ticari aracın küçük çocuğa çarparak altına aldığı anlar kameraya yansıdı. O sırada şok yaşayan sürücünü fren yerine gaza bastığı anları güvenli kamerasına saniye saniye kaydetti.

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