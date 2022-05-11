Türkiye Gazetesi

Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi’nde öğle saatlerin ünlü kadayıfçı Olcay Tekin, tatlı imalathanesine gitti. İmalathanesinden çıkan Tekin komşusu ve arkadaşı olan tamircinin yanına uğradı. Sandalyeye oturup arkadaşıyla sohbet ettiği sırada yaya olarak gelen bir kişi Tekin’e 7 el ateş açarak kaçtı.

ÜNLÜ TATLICI KURTARILAMADI

Daha sonra zanlı motosiklete binerek uzaklaştı. Tekin ise tamircinin çağırdığı ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tekin’in cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

3 YIL ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise zanlının ismini belirleyip yakalamak için çevredeki ve motosikletin gidiş güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Bundan 3 yıl önce de Tekin'in iş yerinde silahlı saldırıya uğradığı, yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Burak Yılmaz Adana Demirspor'a doğru... Bir telefonla fikrini değiştirdiler Lille'den ayrılıp Amerika'da oynamayı kafasına koyan Burak Yılmaz, Adana Demirspor'dan gelen teklife hayır diyemedi... Fikrini değiştiren 37 yaşındaki santrfor Süper Lig'e geri dönüyor.