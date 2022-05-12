Türkiye Gazetesi

Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencisi olan iki genç kız dün saat 17.00 sıralarında Palandöken ilçesi Harput Mahallesi’nde kazaya uğradı. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencilerinden sınıf arkadaşları Nezahat Tanas (22) ve Zeynep Bağrıyanık (24), 15 gün sonra gerçekleştirilecek olan mezuniyet törenleri için Çat Yolu üzerinde bir restoranla görüşmeye gitti. Restoran çıkışı iki arkadaşa dönüş yolunda karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı.

15 GÜN SONRA MEZUNİYET TÖRENLERİ VARDI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan üniversite öğrencilerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. 15 gün sonra mezuniyet törenleri olduğu belirtilen Nezahat Tanas ve Zeynep Bağrıyanık ağır yaralı olarak Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tanas hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Bağrıyanık da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Acı haberin ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da bir mesaj yayınlayarak, Nezahat Tanas'a rahmet, Zeynep Bağrıyanık'a da geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kazayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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