Türkiye Gazetesi

Bir dönem yükselişe geçen kripto para şu sıralar feci bir düşüş yaşıyor ve bu durum en çok yatırımcıları etkiliyor. Kripto para kurbanlarından biri de Esenyurt Örnek mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Eyüp Çobanoğlu. Lüks bir sitede oturan ve emlak işiyle uğraşan Eyüp Çobanoğlu yaklaşık bir yıl önce kendine ait daireyi sattı ve kripto para borsasına girdi.

Yaklaşık 600 bin TL ile borsaya giren Çobanoğlu için ilk dönemler oldukça kazançlı geçti. Ancak geçtiğimiz günlerde büyük çöküş yaşayan kripto para piyasasında ciddi kayıplar yaşandı. 600 bin TL yatırımını hemen hemen sıfırlayan Çobanoğlu, ailesiyle de ters düştü.

NOT BIRAKARAK İNTİHAR ETTİ

Büyük bunalıma giren genç, dün akşam üzeri sosyal medya durumuna “En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir” yazılı notu bırakarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalede, baş bölgesine kurşun isabet eden Eyüp Çobanoğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olayın yaşandığı sitenin 2’nci katında bulunan dairede incelemelerde bulundu.

Eyüp Çobanoğlu’nun cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

'DAİRESİNİ KRİPTO PARAYA YATIRMIŞ'

Olayın yaşandığı yerde mahalle sakini olan Baran Çiftçi, “Kripto paradan dolayı adam zarar etmiş. Dairesini kripto paraya yatırmış. Zarar edince, üzerine ailevi problemler de eklenmiş. Silahla intihar etmiş diye duyduk” dedi.

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