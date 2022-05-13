Türkiye Gazetesi

Kan donduran olay Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sarılar mahallesinde meydana geldi. Pandemi sürecinde rahatsızlanan ve psikolojik tedavi gördüğü bildirilen 25 yaşındaki Mersiye G. isimli genç kadın, 2 yaşındaki kızı Betül G.’yi karnından 2 ayrı noktadan bıçaklayarak öldürdü.

Aynı evde kalan genç kadının annesinin, sabah işyerine giden genç kadının eşi Orhan G.'yi araması ve Orhan G.’nin eve gelmesinin ardından ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi.

KÜÇÜK CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine geldi. Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin gelerek gerekli incelemeleri yapmasının ardından talihsiz bebeğin cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri birimi görevlisinin kucağında cenaze aracına konularak Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ANNE GÖZALTINDA

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan anne Mersiye G., Manavgat Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Orhan G. ve Mersiye G.’nin evlendikten 5 yıl sonra çocuk sahibi olduğu, ölen Betül G.’nin 5 gün önce 2 yaşına girdiği ve doğum gününün kutlandığı bildirildi.

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