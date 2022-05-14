Türkiye Gazetesi

Başıboş sokak köpeği sorunu Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Belediyeler konuya hala kalıcı bir çözüm bulamazken, yaralanmalar ve can kayıpları artıyor.

DURURKEN SOKAK KÖPEKLERİ SALDIRDI

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan İnönü Mahallesi Sebze Hali kavşağında kendisine ait fotoğrafçı dükkanının önünde durduğu esnada Oktay Tokmak (44) sürü halinde gezen sokak hayvanlarının saldırısına uğradı.

Tokmak, saldırı sonucu yere düşerek beyin kanaması geçirdi.

DÜŞÜP BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Tokmak, kaldırıldığı Adana Balcalı Hastanesi'nde bir haftadır verdiği yaşam savaşını bugün kaybetti.

Sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi de çeşitli yerlerinden ısırılmaları sonucu yaralanmıştı.

Yolda görüp eve götürdüler! Köpek sandıkları hayvan yavru çakal çıktı ABD’de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Massachusetts eyaletinde yaşayan bir aile yolda gördükleri köpeği alarak evlerine getirdi. Köpeğin tuhaf davranışları sonrası şüphelenen aile hayvanı veterinere götürdü. Hayvanın köpek değil yavru bir çakal olduğunu öğrenen aile neye uğradığını şaşırdı. Korkudan ne yapacağını bilemeyen aile, hayvanı kaçtığı Cape Yaban Hayatı Merkezi'ne geri götürdü.

Köpekten kaçarken yere düşüp dalağı parçalandı Çorum'da köpeklerden kaçarken yere düşen 14 yaşındaki Metehan dalağından oldu.

Başıboş sokak köpekleri yine sahnede: Genç kız dehşeti yaşadı Ankara’da 8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza saldırdı. Can havliyle kaçan genç kız, bir aracın korna çalmasıyla saldırgan köpeklerden kurtulmayı başardı.

Mersin'de sokak köpeklerinin saldırdığı küçük kız yaralandı Sokak köpekleri dehşet saçmaya devam ediyor. Son olay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu boynundan ve bacağından yaralanan küçük kız hastaneye kaldırıldı.