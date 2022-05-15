Türkiye Gazetesi

Evi gözlerinin önünde cayır cayır yandı ama hiçbir şey yapamadı. Bursa'da evinde çıkan yangını göz yaşları içinde seyreden adamı kimse sakinleştiremedi. Olayda Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 4 katlı apartmanın 4. Katında henüz belirlemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden apartman sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yarım saatte söndürdüler.

Yangın sonucu apartmanın 4. Katı yanarak kullanılamaz hale geldi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yangını duyup gene ev sahibi Yasin Şenol, gözyaşlarına boğuldu. Şenol'u, apartman sakinleri teskin etti. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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