Türkiye Gazetesi

Adana'da serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren ve bir süre sonra kayıplara karışan 16 yaşındaki F.B. arama çalışmalarına 4'üncü gününde ölü olarak bulundu. Arama ekipleri, genci nehre girdiği bölgenin 25 metre ilerisinde cansız halde buldu. Sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Ceyhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şırnak'ta dehşet! Bıçaklanan ve ardından yakılmış kadın cesedi bulundu Şırnak’ta vatandaşlar çöp toplama alanında bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi buldu ve cesedi incelemeye alan ekipler olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balık tutmaya gitti cesedi geldi Samsun'da bir şahıs, balık tutmak üzere bindiği teknede ölü olarak bulundu.