Türkiye Gazetesi

Adana'nın Seyhan ilçesinde anne ve 14 yaşındaki oğlu resmen dehşet saçtı ve kadın oğluyla beraber 6 aylık kocasını sopayla öldürüp pencereden aşağı attı. 4 çocuk annesi Elif C. 6 ay önce tır sürücüsü 62 yaşındaki Yücel Cihangir ile 6 ay önce evlendi.

Dün ise Elif C. kendisinden yaşça büyük kocasıyla tartıştı ve olayın üzerine 14 yaşındaki oğlu O.H. de gelince tartışmaya o da karıştı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve 62 yaşındaki Yücel Cihangir sopayla boğularak öldürüldü.

Olay sonrası ne yapacaklarını düşünen 32 yaşındaki anne ve 14 yaşındaki oğlu bir süre cesedin başında bekledi ve ardından cesedi aşağı pencereden aşağı attılar.

KENDİLERİNİ İHBAR ETTİ

Önce kaçmayı düşünen anne oğul saatlerce cesedin başında bekledi. En sonunda anne sabaha karşı 112’yi arayıp eşini öldürdükleri ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi.

Polis bahçedeki sopayı da buldu. Yücel Cihangir’in cesedi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise anne ve oğlu emniyete götürdü.

EVE PARA GETİRMEDİĞİ İÇİN TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Anne ilk ifadesinde eşiyle eve para getirmediği ve evle ilgilenmediği için tartıştığını, bu sırada oğlunun geldiğini tartışmayı görünce eşini sopayla boğarak öldürdüğünü söylediği öne sürüldü. Çocuğun da annesinin ifadesini doğruladığı iddia edildi.

KALAN 3 ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA

Anne ve oğlu ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Geriye kalan 3 çocuğu ise devlet korumasına alındı. Yücel Cihangir’in cenazesi ise yakınları tarafından otopsinin ardından adli tıp kurumu morgundan alınıp Solaklı Mahallesi'nde toprağa verildi.

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