Türkiye Gazetesi

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Emine Bulut cinayetinin faili eski eş için müebbet hapis cezasını onadı. Yargıtay, 18 Ağustos 2019’da Kırıkkale’de eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve 21 Ekim 2019'da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilen Varan hakkındaki davanın temyiz incelemesini tamamladı. Daire, haksız tahrik ve takdir indirimi talebiyle yapılan itirazları reddederek yerel mahkemenin Varan hakkındaki hükmünü onadı.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale’de 2019 yılında eski eşi Fedai Varan tarafıından 10 yaşındaki kızının yanında bir lokantada boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından siyasetçiler, kadın ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesinleri duruma tepki göstermiş, 81 ilde basın açıklamaları ve protestolar düzenlenmişti.

'Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum' demişti! Nefes aldıracak haber Gaziantep Valiliği şiddet gördüğü kocasından boşanma kararı alan ve Emine Bulut gibi ölmek istemediğini söyleyen kadın ile ilgili yaptığı açıklamada, "Elektronik kelepçe uygulaması bitiminde gerekli önlemler yetkili makamlar tarafından tekrar değerlendirilecektir" denildi.