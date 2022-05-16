Türkiye Gazetesi

Elazığ'da 6 aydır kayıp olarak aranan kadından acı haber geldi. Kayıp kadının cansız bedeni dayısının bahçesinde poşete sarılı halde gömülü bulundu. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen olayda 3 çocuk annesi Remziye Apaydın’dan haber alamayan ailesi durumu emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili özel ekip kuran emniyet güçleri, Remziye Apaydın’ın Karakoçan ilçesinde N.C.’nin arabasına bindiğini tespit etti. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheli N.C.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli N.C. Remziye Apaydın’ı öldürdüğünü ve dayısına ait evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

1 BUÇUK METRE DERİNLİKTE GÖMÜLÜ BULUNDU

Hemen olay yerine giden ekipler, tarif üzerine kazdığı bahçeden Remziye Apaydın’ın cansız bedenini 1 buçuk metre derinlikte poşete sarılı halde buldu. Cumhuriyet Başsavcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından 3 çocuk annesi Remziye’nin cansız bedeni Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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