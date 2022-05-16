Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 'bu hafta hava nasıl olacak' sorusunun cevabını verdi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde 5 günlük hava tahmin haritasını yayınladı. Bugün yurdun büyük bölümünde etkili olan sağanak ilerleyen günlerde yurt geneline yayılacak, Çarşamba günü özellikle Marmara'da gök gürültülü olarak etkili olacak. Perşembe ve Cuma günü de sürmesi beklenen yağışların Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi hariç yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN SAĞANAK UYARISI

Son dakika haberine göre Ankara Valiliği, kentte beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınları olabileceğini belirterek vatandaşları uyardı. Valilik tarafından yayınlanan mesajda, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün 16.00-19.00 saatleri arasında Ankara’da kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri, yağış anında kuvvetli rüzgâr, küçük çaplı dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji ise Ankara için 'sarı kod'lu uyarı yayımladı.

İSTANBUL İÇİN GÜN VERDİ

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu haftanın 2'nci günü Akdeniz'in iç kesimlerinde Konya, Karaman, Burdur, Niğde, Kayser'de yağmur görülecek. Çarşamba günü öğlen saatlerinde Trakya'dan başlayıp önce İstanbul'un Avrupa Yakası'nı etkileyecek kuvvetli yağmur var. Bu sistem Marmara Bölgesi'nde etkili olup Anadolu'ya genişleyecek" dedi.

Prof. Dr. Şen, "Bu hafta Çarşamba Perşembe günü İstanbul, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, İzmir, Denizli, Eskişehir civarında yağış şiddetli görünüyor. Çarşamba sıcaklıklar düşmeye başlayacak, Perşembe günü İstanbul 16, İzmir 18, Balıkesir 14, Bursa 13 derece. Ani değişim önemlidir dikkat" uyarısında bulundu.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye, her ne kadar sağanak yağışların etkisi altında olsa da sıcaklıklarda büyük değişim olmayacak. Perşembe gününden itibaren ise Türkiye, yeni bir serin ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek, sıcaklık batı bölgelerden başlayarak düşecek.

17 Mayıs Salı hava durumu tahmin haritası

17 MAYIS SALI

Salı günü Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

18 Mayıs Çarşamba hava durumu tahmin haritası

18 MAYIS ÇARŞAMBA

Çarşamba günü Marmara, Ege'nin kuzeyi, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Çarşamba günü özellikle İstanbul için uyarılarda bulunan uzmanlar, hem sıcaklıkların düşeceğini hem de il genelinde sağanakların etkisini hissettirmeye başlayacağını belirttiler.

19 Mayıs Perşembe hava durumu tahmin haritası

19 MAYIS PERŞEMBE

19 Mayıs Perşembe günü mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da parçalı bulutlu hava hakim olurken, kalan kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağnak yağış etkili olacak.

En yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 24, İzmir'de 18, Diyarbakır'da 28, Samsun'da 17 ve İstanbul'da 16 derece civarı olacak.



20 Mayıs Cuma hava durumu tahmin haritası

20 MAYIS CUMA

Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu dışında kalan kesimlerin tamamında yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Anadolu'nun batısı ile İç Anadolu'nun doğusundaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, Akdeniz Bölgesinde ise gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.

Günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara 15, Erzurum 19, Antalya 21, İstanbul, Samsun ve İzmir 16 derece.