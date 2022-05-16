Türkiye Gazetesi

Ağrı’da bir hırsız, eski bir dükkanının duvarını kırarak yan tarafında bulunan kuyumcuya girdi. 900 bin lira değerinde altın çalan hırsız ardından kayıplara karıştı.

30 BURMA BİLEZİK, 80 TANE YÜZÜK VE 50 TANE KÜNYE ÇALDI

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 04.00 sularında Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında alarm çalması üzerine olay yerine gelen polisler, kuyumcu dükkanının arka tarafında bulunan ve kullanılmayan bir dükkanın kapısının açık olduğunu fark etti. Kuyumcuyu dükkanı ile bağlantılı olan dükkanın duvarının kırılmış olduğunu gören ekiplerin yaptığı incelemenin ardından, yüzü maskeli bir kişi tarafından kullanılmayan iş yerinin kapısının kırılarak açıldığı ve iş yeri içerisinde bulunan duvarı kırıp kuyumcu dükkanına girdiğini tespit etti. Vitrinde bulunan 30 adet altın burma yüzük, 80 adet altın yüzük ve 50 adet altın künyenin çalan maskeli kişi, 900 bin lira değerindeki altınlarla kayıplara karıştı. Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Tarihleri duvara tek tek yazıyor! 11 yıldır devam eden hırsızlıkta zararı 1 milyon lira Sinop'ta iddialara göre bir balıkçının deposu, 2011 yılından bu yana tam 25 kez soyuldu. Deposundan çalınan ürünlerin şimdiki değerinin 1 milyon liranın üzerinde olduğunu belirten ve her soyulduğu tarihi deposunun duvarlarına yazan vatandaş, duruma bir çözüm bulunmasını istiyor.

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