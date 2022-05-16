Türkiye Gazetesi

Evcil hayvan besleyenler ile komşuları arasında sık sık tarışmalara yaşanıyor. Kimi zaman bu kavgalar, yargıya kadar taşınıyor. Yargıtay, milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir karara imza attı. Bundan böyle, evcil hayvan sahipleri, köpekleri ya da kedileri yüzünden evlerinden olabilir. Emsal karara sebep olan davanın süreci şöyle:

HER ŞEY HAVLAMAYLA BAŞLADI

İstanbul'da ikamet eden bir kişi, havlayan köpek yüzünden komşusuyla mahkemelik oldu. Davacı, komşusunun apartman boşluğunda baktığı köpeğin dışarı atılmasını istedi. Ancak İstanbul Anadolu 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi davayı reddetti.

Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesi üzerinden kararı temyiz eden şahsın talebi üzerine bir üst mahkeme hükmü bozdu. Sulh Hukuk Mahkemesi ise ilk aldığı kararda direndi.

YA KÖPEK YA DA EV SAHİBİ GİDECEK

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 18'inci Hukuk Dairesi’ni haklı bularak mahkemenin direnme kararını iptal etti. Yargıtay'ın bu hükmü ile yönetim planında "hayvan beslenemez" yazan sitelerin bağımsız bölümlerinde karara aykırı durumlar tahliye sebebi oldu. Aykırı hareket edenler ya hayvanlarını binanın bağımsız bölümlerinden uzaklaştıracak ya da kendileri binadan taşınacak.

ABD’de ilginç sınırlama: Köpekler artık istedikleri kadar havlayamayacak ABD'nin Aurora kentinde köpekler artık istedikleri kadar havlayamayacak. llinois eyaletine bağlı Aurora kentinde, köpeklerin gün içinde belirli zamanlarda havlaması sınırlandırıldı

Erdoğan'dan talimat: Köpek terörünü bitirin Belediyelere sorumluluklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, barınak ve rehabilitasyon adımlarının atılmasını istedi.