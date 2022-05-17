Türkiye Gazetesi

Osmangazi ilçesindeki 1. Murat Okulu’nda eğitim gören Norveç vatandaşı Ezdın Khalıd Abdulrahım elinde bulunan 2 tane 1 liralık metal parayı yuttu. Paralar nefes borusuna tıklayınca nefes alamamaya başlayan çocuk öğretmeninden yardım istedi. Öğretmen Nurettin Sevinç boğulmak üzere olan çocuğun nefes borusunu tıklayan paraları dışarı atarak kurtardı. Öğretmenin öğrencinin hayatını kurtardığı o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ÇIĞLIK SESİNİ DUYUP YARDIMA KOŞTU

Öğrencinin hayatını kurtardığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Sevinç, "Ben dersteyken bir çığlık duydum yan sınıftaki öğretmen arkadaş sınıfındaki bir çocuğun nefes alamadığını söyleyince ben hemen yerimden kalkarak, Heimlich manevrası yaparak çocuğun boğazına takılan 2 tane 1 liralık metal paranın dışarı atmasını sağladım. Paraları çıkartınca çocuk nefes almaya başladı. Genel durumu iyiydi. Bir hayatı kurtardığım için çok mutluyum" dedi.

İNTERNETTEN İZLEDİĞİ BİLGİLERLE HAYAT KURTARDI

Öğrencinin hayatını kurtaran öğretmene teşekkür eden 1. Murat Okul Müdürü Vahdet Okulevi, "Bir çocuğun hayatının kurtulduğunu öğrendiğimde çok mutlu oldum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı kursların ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Öğretmenimiz kurstan ve internetten izleyerek öğrendiği bilgilerle çocuğumuzun hayatını kurtarmıştır. Hocamıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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