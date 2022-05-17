Türkiye Gazetesi

Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde saat 13.00 sırasında AÜ yerleşkesi Edebiyat Fakültesi yakınındaki kontrolsüz kavşakta kaza meydana geldi. Öğretim Üyesi Şerife D. idaresindeki otomobil ile Onur K. yönetimindeki otomobil, kavşak sisteminde çarpıştı. Şerife D.’nin kullandığı otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazaya ilk müdahaleyi AÜ güvenlik görevlileri yaptı. Onur K., kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki Havvanur D. ise şoka girdi.

ŞOKA GİREN KADINI MESAİ ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ

Öğrenci olan Havvanur’u yanına koşup gelen arkadaşları sakinleştirdi.

Şerife D. de kaza sonrası şoka girerken, yanındaki yolcu Öğretim Üyesi Aydın Ç. hafif yaralandı.

Gözyaşlarına boğulan Şerife D.’yi mesai arkadaşları sakinleştirdi.

Her iki öğretim üyesi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Geçirdiği kazadan sağ çıktı ancak hastanede acı gerçeği öğrendi 62 yaşındaki Şehnaz Benoziyo, 4 yıl önce Bodrum’da eşiyle birlikte motosikletle giderken kaza geçirdi. Kaburgasını inciten kadın, bir süre sonra şiddetli ağrı ve şişme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Talihsiz kadın yapılan incelemeler sonucu akciğer kanseri olduğunu öğrendi, zor bir sürecin ardından ise tedavi sayesinde hayata yeniden tutundu.

Ünlü oyuncunun babası ve kız kardeşi kaza yaptı Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken kazaya karışan kişinin ünlü oyuncunun babası olduğu ortaya çıktı.

Önce vuruldu, kaçmak isterken kaza yapıp öldü Kahramanmaraş'ta karıştığı silahlı kavgada yaralanan şahıs, kaçmaya çalıştığı esnada park haricinde araçlara çarparak hayatını kaybetti.