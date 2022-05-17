Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 4 yaşındaki Asiye, 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramış ve küçük kız ağır yaralanmıştı. Konuya ilişkin açılan davada 4'ü tuutklu olmak üzere 6 sanık mahkeme kararıyla tahliye edilmiş itirazlar üzerinde 4'ü yeniden tutuklanmıştı.Ardından tekrar tahliye edilmiş ve itiraz üzerine bu kez 3 sanık tutuklanmıştı. Dava ile ilgili bir gelişme daha yaşandı vemahkeme kararıyla tutuklu bulunan 3 sanık tahliye edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edildikten sonra itiraz üzerine tutuklanmalarına karar verilen 3 sanık hakkında avukatları itirazda bulundu. Bir üst mahkeme sıfatıyla kararı inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmış ve durumu ağır olan küçük kız hastanede bir süre tedavi görmüştü. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, 21 Şubat'ta ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti. Savcılığın tahliyeye itirazını inceleyen nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesinin, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermesine üzerine 4 sanık yeniden tutuklanmıştı. 27. Asliye Ceza Mahkemesinde, 28 Nisan'da görülen ikinci duruşmada tutuklu 4 sanık tahliye edilmiş, itiraz üzerine 10. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklardan Mustafa E, Süheyla K. ve Mustafa Y'nın tutuklanmasına hükmetmişti.

Asiye Ateş'e Pitbull saldırısında yeni gelişme: 3 sanık yeniden tutuklandı Gaziantep'te Pitbull cinsi köpeklerin Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin davada dün dört sanık tahliye edilmişti. Bu karara gelen itiraz sonucu zanlılardan üçü tekrar tutuklanıp cezaevine konuldu.

Ölümden dönen Asiye'nin davasından tahliye edilen sanıklar için yeni karar Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin pitbull saldırısı davasında tahliye edilen 4 sanık için tekrardan tutuklanma kararı verildi.

Gaziantep’e dönen minik Asiye evinde ilk ziyaretçisini ağırladı Gaziantep’te iki pitbullun saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Antalya Akdeniz Üniversitesi’ne sevk edilen Asiye Ateş taburcu oldu. Gaziantep’e dönen minik Asiye’nin ilk ziyaretçisi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oldu.