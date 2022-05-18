Türkiye Gazetesi

Erciş Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında Hamuryen Kavşağı'nda şüphe üzerine iki otobüsü durdurdu. Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yapılan detaylı aramada arka koltukların olduğu yerde gizli bölmeler buldu.

GİZLİ BÖLMELER BULUNDU

Koltukların sökülmesinden sonra yapılan aramada, gizli bölmelere saklanan 2'si havasızlıktan bitkin düşmüş 47 düzensiz göçmen yakalandı. Otobüs sürücüleri M.M.T, R.T. ve T.C. gözaltına alındı. Polislerin su ve yiyecek verdiği düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

İstanbul Valiliği açıkladı: Son bir hafta içinde 17.116 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul Valiliği son bir hafta içinde 17.116 düzensiz göçmenin yakalanıp sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiğini açıkladı.