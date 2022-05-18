Edirne'de Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nün muhasebe bölümünde görevliyken birden fazla işlem yaparak 1 milyon 749 bin lirayı hesabına geçirdiği iddiasıyla tutuklanan T.A.’nın yargılanmasına başlandı.
"ÇARESİZ KALDIM, PİŞMANIM"
Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘zimmet’ suçundan yargılanan tutuklu sanık T.A. ifadesinde, “Çaresiz kaldığım için bu şekilde davrandım, pişmanım” dedi.
Duruşma savcısı, zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiğinin sabit olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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