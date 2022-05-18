Türkiye Gazetesi

Suruç'a bağlı Harmanalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda alışverişten dönen İbrahim Özkan, arabası ile seyir halindeyken evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan şahıs, yakınları tarafından özel araçla hastaneye kaldırıldı. Acildeki doktorların müdahale ettiği adamın öldüğü belirlendi.

Şahsın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken mahalleye giden jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Halı yıkama kavgasında 14 yaşındaki kız komşusu tarafından öldürüldü Kahramanmaraş'ta iki komşunun halı yıkama kavgası 14 yaşındaki bir kızın ölümü ile son buldu.

71 yaşındaki kadın eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü Bolu’da bir kadın cinayeti daha yaşandı. Tartıştığı eşi tarafından defalarca bıçaklanan 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kadının çığlıklarını duyan temizlik görevlisi 112'ye haber verdi.