Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kayıp ihbarı verşen iki kardeşin cesetleri söndürme göletinden çıktı. Yakuplar Mahallesi'nde yaşayan Salih (13) ve Mehmet Gençtürk (14) isimli kardeşlerden öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, 2 çocuğu aramaya başladı.

KIYAFETLERİ GÖLETİN KIYISINDA BULUNDU

Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait etrafı tel örgülerle çevrili yangın söndürme göletinin kıyısında kardeşlere ait giysileri fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Turgutlu Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis, AFAD ve İzmir Jandarma Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. iş makineleri ve vidanjörlerle göletin suyu tahliye edilirken dalgıç ekipleri de suya girerek iki kardeşi aramaya başladı.

İKİ KARDEŞİN CESEDİ SUDAN ÇIKTI

Dalgıç ekiplerinin yoğun çalışması sonrası iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan iki kardeşin cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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