Türkiye Gazetesi

Ümraniye'de bir binada çıkan yangında alevler evi sararken evin sahibi ve kiracı arasında arbede yaşandı, birbirlerine girdiler. Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesinde sabah saatlerinde 3 katlı binanın ikinci katında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Apartmanda bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, panik yaşayan mahalleli sokağa döküldü.

POLİS EKİPLERİ AYIRDI

Evde büyük oranda maddi hasar oluşurken, yangın nedeniyle ev sahibi ve kiracılar arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, kiracıları ve ev sahibini polis ekipleri ayırdı.

'KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI ŞÜKÜR'

Hüseyin Taşdemir isimli bir vatandaş, “Baktık, apartmandan dumanlar çıkıyor. Etrafta insanlar zaten bağrışmaya başladı. Biz de yukarı çıktık. Evde tüp var dediler, tüpü almaya yukarı çıktık. Tüpü aldık, yangına ilk etapla müdahalemizi yaptık. Ama sönmedi. İtfaiye ekiplerine haber verdik. O şekilde söndürdüler. Allah’a şükür kimseye bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

Arnavutköy'de plastik fabrikasında yangın Arnavutköy Haraççı’da bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan plastik fabrikasına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanındaki fabrikalarada sirayet eden yangında itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

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