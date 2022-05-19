Türkiye Gazetesi

Ankara’da evsiz olduğu öğrenilen adam hastane bahçesinin duvarına yaslanmış bir şekilde ölü bulundu. Altındağ ilçesindeki Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kenarında kaldırıma yaslanmış halde duran adamı görenler uyuduğunu zannetmişlerdi. Saatlerce olduğu yerde hareketsiz bir şekilde kalınca durumundan şüphelenen vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.

ÜZERİNDE KİMLİK YOKTU

İhbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Şahsı daha önce o civarda gören vatandaşlar talihsiz adamın evsiz olduğunu söyledi. Ekiplerin incelemesinin ardından şahsın üzerinden her hangi bir kimlik çıkmadı.

UYUYOR ZANNETTİLER

Hastane çevresinde esnaf olduğunu söyleyen olayın tanığı Adem A., “Evi barkı olmadığından bizim hastane bahçesinde geziniyordu. Yine her zamanki gibi aynı şekilde uyuyor zannettim ya da dışarda kalanlar var şarap ve alkol içenlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Kimliğini tam olarak bilmiyorum sabah gördüm uyuyor zannettim. Medikalin oraya geldim kahvaltı falan yaptım dışarı çıktığımda adam herhalde ölmüş olmuş ki büyük oranda ya alkol yada kolonya gibi şeyler içtiğini düşünüyorum” dedi