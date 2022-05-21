Türkiye Gazetesi

Taksi ücretini beğenmeyen öfkeli kadın hem taksiciyle tartıştı hem de aracın plakasını söktü. Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre taksiye binen yolcular taksimetre ücretinin fazla olduğunu söyleyerek şoförle tartışmaya başladı.

Taksicinin yolculara ücretin normal olduğunu, isterlerse polisi çağırabileceklerini söylemesi üzerine ortalık karıştı. Öfkeden deliye dönen kadın, aracın plakasını sökerek taksiciye saldırdı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SAKİNLEŞTİ

Erkek yolcunun araya girmesine de aldırmayan kadın, ambulansa bindi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sakinleşen kadın, daha sonrasında polis aracına binerek karakola gitti. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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