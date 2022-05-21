Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da mola vermek için durdukları yerde, oyun için saklanan küçük kızı ailesi mola yerinde unuttu ve yola devam etti. Korkulan olmadı ve 3 yaşındaki kız çocuğunu jandarma ekipleri bularak, aileye teslim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında araçlarıyla Siirt'ten Gaziantep'e seyir halinde bulunan bir aile, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 34. kilometresinde mola verdiği esnada kız çocukları E.B. (3) araçtan inerek oynamak için taşların arasına saklandı.

SAATLER SONRA FARKETTİLER

Ailesi, fark etmedikleri çocuğu bölgede unutarak yola devam etti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçe sınırına geldiklerinde kızlarının araçta olmadığını fark eden aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

AİLEYE TESLİM EDİLDİ

İhbar üzerine, jandarma devriyesi çocuğun araçtan indiği bölgede arama faaliyetine başladı. Yaklaşık yarım saat süren arama sonucunda kayıp çocuk, Kayapınar ilçesinin Kaldırım Mahallesi Gelengöç mezrasında bulunarak ailesine teslim edildi. Kızına kavuşan baba, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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