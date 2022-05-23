Türkiye Gazetesi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde koyun otlatan bir vatandaşın üstüne yıldırım düştü. Talihsiz vatandaş, ağabeyinin fark ederek kendisini ahstaneye yetiştirmesi üzerine tedavi altına alındı.

KARDEŞİNİN YERE YIĞILDIĞINI GÖRÜNCE DEHŞETE KAPILDI

Olay, Düziçi ilçesi Gümüş köyü Abacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, mahallede koyun otlatmaya çıkan Kadir Sümbül'ün (47) üzerine yıldırım düştü. Kardeşinin yere yığıldığını fark eden Ali Sümbül, vakit kaybetmeden kendisine ait otomobille Kadir Sümbül’ü hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Köy yolunda 112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibata geçen ağabey, durumu anlatarak yardım istedi. Bunun üzerine Ali Sümbül’ü sağlık ekipleri yolda karşıladı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kadir Sümbül, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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