Türkiye Gazetesi

Esenyurt'ta 3 arkadaşı ile birlikte lüks bir sitede daire kiralayan 17 yaşındaki genç kzı daireden aşağı düştü ve şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı. Akşam saatlerinde meydana gelen şüpheli olayda lüks bir sitenin günübirlik kiralık daireye 2’si kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitti.

Evde alkol alan gençler alkolün etkisindeydi ve 17 yaşındaki R.Y. nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde camdan aşağı düştü. Olayı gören arkadaşları kaçmaya çalıştı ancak komşular harekete geçti ve şahısları yakaladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler genç kıza ilk müdahaleyi yapmak istedi ancak genç kız hayatını kaybetmişti. Gelen polis ekipleri ise kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı. Öte yandan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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