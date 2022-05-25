Türkiye Gazetesi

Seyhan ilçesinde yaşanan akılalmaz olayda Mesut Toprak (37), 17 yaşındaki kızı D.T.’nin İsmail Y. (25) ile sevgili olduğunu öğrendi.

Toprak kızından İsmail Y.'den ayrılmasını istedi ancak İsmail Y., kıza cep telefonundan mesaj atıp, aramaya devam etti.

Bunun üzerine Toprak, ‘Ahsen’ ismiyle sahte bir genç kadın sosyal medya hesabı oluşturup, İsmail Y. ile görüşmeye başladı. Toprak, bu hesap üzerinden İsmail Y.’yi “Cansu isminde bir arkadaşım var. Seninle tanışmak istiyor” diyerek oturduğu mahalleye çağırdı.

İsmail Y. ise Cansu isminde kişiyle buluşacağını zannedip, arkadaşları Muhammet Emin Ö. (21) ve İbrahim A. (24) ile birlikte otomobille Toprak’ın söylediği sokağa gitti.

ELİNDE TABANCAYLA BEKLEMEYE BAŞLADI

Elinde tabancayla sokakta bekleyen Toprak, İsmail Y.’nin geldiğini görünce peş peşe ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar otomobile isabet etmedi.

Bu sırada İsmail Y.’nin yanındaki Muhammet Emin Ö. de torpido gözündeki tabancayla otomobilden ateş açtı.

VURULAN KENDİSİ OLDU

Zanlının tabancasından çıkan kurşunlar, Toprak’ın bacağına ve başına isabet etti.

Toprak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine sokağa giden sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Toprak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise kimliklerini belirlediği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı.

KIZ ARKADAŞIYLA BULUŞACAĞINI SANIYORDU

Emniyete götürülen şüphelilerden İsmail Y., “İnternet üzerinden Cansu isminde bir kadınla tanıştım. Buluşmak istediğini belirtince, söylediği adrese gittim. Sokakta bekleyen bir kadın görmeyince hızlıca ayrıldım. Bu sırada bir kişi tabancayla ateş açtı. Otomobilin torpidosunda tabanca vardı. Muhammet de onu alıp, sıktı. Sonra da tabancayı bana verdi” dedi.

İsmail Y.’nin tabancayı verdiği diğer arkadaşı Mustafa B. de (24) gözaltına alındı.

Katil zanlısı Muhammet Emin Ö. ise “İsmail, kız arkadaşıyla buluşacağını söyledi. Hep birlikte söylediği adrese gittik. Sokakta silah sesleri geldi ancak kimin sıktığını bilmiyorum” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet Emin Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İsmail Y., İbrahim A. ile Mesut B. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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