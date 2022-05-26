Türkiye Gazetesi

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu’nda görevli olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada 4 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Memleketi Kütahya’da son yolculuğuna uğurlanan Hüseyin Cankaya’nın cenazesinde gözyaşları sel oldu.

ÖLMEDEN ÖNCE ATTIĞI MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Hüseyin Cankaya’nın yakın bir arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı. Cankaya’nın arkadaşına gönderdiği mesajda, bu mesajı şehit olduktan sonra aileme ilet isteği yazdığı öğrenildi. Operasyon öncesi şehit olacağını hissedercesine en yakın arkadaşına mesaj atan Cankaya’nın sözleri yürekleri yaktı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Şehit düşersem bu mesajı anne ve babama okut...

Ben o hainlerin gözünün içine bakacağım. Onların gereğini yapacağım.

Anneciğim, babacığım sizleri çok seviyorum. Arkamdan ağlamayın, üzülmeyin."

“OĞLUM SANKİ ŞEHİT DÜŞECEĞİNİ HİSSETMİŞ”

48 yaşındaki şehit babası Niyazi Cankaya ise mesajı okuduktan sonra bir kez daha oğluyla gururlandığını söyledi. Acılı baba Cankaya, şunları söyledi:

"Vatan sağ olsun. Oğlum sanki şehit düşeceğini hissetmiş. Okuldan arkadaşı Kaan'a şehit düşmeden önce mesaj göndermiş. Kaan da 'benim üzerimde kalmasın' diyerek mesajı bize gösterdi. Çok duygulandık hüzünlendik.

DÜĞÜN YAPACAKTI

Bir hafta sonra değişim olacaktı. Daha sonra izne çıkıp İzmir'e gelecekti. 1 ay izni vardı. O sürede düğününü yapacaktık. Şehit düşmeden bir gün önce görüntülü olarak konuştuk. 'Oğlum sana sakal çok yakışmış' dedim. Oğlum da 'Baba böyle beğendiysen senin için sakalımı kesmem. Sakallı olarak İzmir'e gelirim' dedi. Hasret giderecektik. Kısmet olmadı."