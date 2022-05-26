Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Alanya ilçesi Çakallar Mahallesi'nde olay meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan orman yangınını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı alana 5 arazöz, 1 yangın söndürme helikopteri ve orman işçileri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

5 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangın nedeniyle 5 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenilirken, çıkış nedeni ise yapılan incelemelerin ardından tespit edilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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