Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Cumhuriyet Mahallesi İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde faaliyet gösteren bir kasap dükkanında olay meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen şahıs, dükkanda tek başına çalışan işyeri sahibi Serkan Temel'i (31) tabancayla başından vurdu.

MERMİ BAŞINA İSABET ETTİ

Başına isabet eden mermiyle yere düşen genç kanlar içinde kaldı. Saldırgan ise kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliyi arıyor

Bir ilginç olay! 65 yaşındaki kanser hastasının doğduğundan beri kimliği yok Diyarbakır'da 65 yaşındaki 10 çocuk babası ve kanser hastası Maşuk Ateş'in doğduğu günden beri kimliği yok. Kan kanseri olan Ateş, sağlık hizmeti alabilmek ve tedavi olabilmek için mahkemeye başvurdu.

Bağcılar'da feci olay: 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Bağcılar’da 4. üncü kattan düşen yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

3 arkadaşın bulunduğu evde esrarengiz olay: 1 ölü, 1 yaralı Kartal'da Esentepe Mahallesindeki bir evde arkadaşlarıyla bulunan genç kız başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Genç kızın arkadaşı da yaralandı.