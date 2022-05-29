Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin uyardığı sıcak hava dalgası hafta sonunda etkisini göstermeye başladı. Birçok ilde 40 derecelere yaklaşan sıcaklık Mersin'de de etkili oldu. Sıcak havanın etkili olması nedeniyle Türkiye’nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan, gurbetçiler başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Kızkalesi sahilinde de yoğunluğu arttırdı.

GÜNÜBİRLİKÇİLER SAHİLİ DOLDURDU

Hafta sonu olması nedeniyle tatilcilerin yanı sıra Mersin ve komşu iller Adana, Niğde, Karaman ve Konya olmak üzere birçok şehirden günübirlikçilerin tercihi de Kızkalesi oldu.

YAZ HAVASININ TADINI ÇIKARDILAR

Dışarısının 40 dereceye yaklaştığı denizin de kıyılarda 24 derelerde olduğu bölgede tatilcilerin bazıları yüzerek serinlemenin tadını çıkardı, bazıları da çocuklarla oynayarak vakit geçirdi. Tekne turları yapanların yanı sıra denize girip güneşlenenler de kendini hissettirmeye başlayan yaz havasının keyfini yaşadı.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECE

Hissedilen sıcaklığın 40 derecelerde olduğunu aktaran vatandaşlar, yakınlarını da arayarak tatile davet etmeleri dikkat çekti. Deniz ve sahilin çok güzel olduğunu belirten vatandaşlar, sıcak havanın etkili olmasıyla birlikte plajların açıldığını ve yoğunluğun başladığını söyledi.

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: 12 derece birden artacak, 40'ı aşacak (28 Mayıs 2022 hava durumu) Mayıs ayının son günlerinde yurt genelinde sıcaklıklar artıyor, mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Bahar aylarında etkili olan kar ve yağmur artık yaz aylarının gelmesi ile birlikte yerini güneşe ve kavurucu sıcaklara bırakıyor. 28 Mayıs Cumartesi günü (bugün) mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar Pazar günü yer yer 40 dereceyi aşacak.