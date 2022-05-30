Türkiye Gazetesi

Mersin'de öğrencileri taşıyan servisle karşıdan gelen tır çarpıştı ve yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Işıklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde sabah saatlerinde Durali Kaya’nın kullandığı okul servisi ile Doğan Abukan idaresindeki tırın çarpışması sonucu 9’u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kaza nedeniyle Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri D-400 karayolunun Antalya istikametini geçici olarak trafiğe kapatıp tali yoldan ulaşımı sağladı.

BİR ÖĞRENCİ VE SERVİS ŞOFÖRÜ AĞIR YARALI

Yaralılar Silifke Devlet Hastanesi ve bir özel hastanede tedavi altına alınırken, yaralılardan bir öğrenci ile servis şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaban mersininin hasat dönemi başladı, kilosu 250 ila 360 TL arasında Serik'te yaban mersini için hasat dönemi başladı. Tek tek toplanan ve 'Blueberry' adı ile de bilinen yaban mersinlerinin kilogram fiyatı 250 ila 360 TL arasında tüketiciye sunuluyor.

Mersin merkezli 8 ilde şafak operasyonu: 56 gözaltı Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütüne düzenlenen şafak operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de sokak köpeklerinin saldırdığı küçük kız yaralandı Sokak köpekleri dehşet saçmaya devam ediyor. Son olay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu boynundan ve bacağından yaralanan küçük kız hastaneye kaldırıldı.