Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de bir şahıs boşanma aşamasındaki eşine ve çocuğuna kurşun yağdırdı. Feci olayda kadın hayatını kaybederken şahıs ise intihar etti. Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Sezer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan Turan Karslı ile karısı Güler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada koca, karısına ve kızına kurşun yağdırdı. Şahsın karısı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı ise evin balkonundan yaralı olarak aşağıya atladı.

AYNI SİLAHLA KENDİNİ VURDU

Daha sonra Turan Karslı aynı silahla kendini vurdu. Sesleri duyan komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EVDE 2 ÇOCUK VARDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü. Evde biri 3 aylık diğeri de 4 yaşında 2 çocuğun olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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