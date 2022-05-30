Türkiye Gazetesi

Kocaeli’de bir kişi, kızını vurup eşini öldürdü, ardından da intihar etti. Yaşanılan bu dehşetin sebebi boşanma kararı olduğu ortaya çıktı. Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde bu sabah aile dehşeti yaşandı. Sezer Sokak'ta oturan Turan Karslı ile eşi Güler ve kızı Elif'i, torunlarının gözü önünde kurşuna dizdi. Yaralanan Elif, çocuğu kucağında balkondan atlayarak canını kurtarırken annesi öldü. Ardından zanlı aynı silahla intihar etti. Bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralıyı hastaneye götürdü.

EVE BALKONDAN GİRDİ

Konuyla ilgili soruşturma başlatan ekipler, Turan Karslı'nın, eşini, boşanma kararı onanınca öldürdüğünü ortaya çıkardı. Olay şöyle gerçekleşti: Zanlı, arkadaşından emanet aldığı arabayla büyük oğlunun yaşadığı ve bir süredir Güler Karslı’nın da sığındığı eve geldi. Birinci kattaki balkondan daireye giren Karslı dehşet saçtı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI DİNLEMEDİ

Görgü tanığı Nurcan Aydın "Şahıs balkondan içeri atladı. Oğlu zannettiğim için gidip sormadım. Sonra belinden çıkardığı silahla önce kızını vurdu. Elif balkondan dışarıya atladı, bizden yardım istedi. Sonra karısını boğazından, kendisini de başından vurdu. Torunları evdeydi. Çocuk kumanda elindeydi ağlıyordu. Olay yerine koşup kızına çarşaf götürdük. Ambulans ekiplerine haber verdik. Zaten adam iki aydır tehdit ediyordu. Devlet koruması vardı. Bana ‘Eğer bir gün bana bir şey olursa çocuklarımla ilgilenir misin?’ demişti" ifadelerini kullandı. Bir diğer komşu Gülçin Ündür de "Ben sese çıktım. Kız yerde serili duruyordu, kanlar içinde 'annem, annem' diye bağırıyordu. Çocuğu da ağlıyordu. Çocuğu kucağımıza alıp eve getirdik" dedi.

Öte yandan Turan Karslı’nın daha önce bacanağını bıçaklayıp hapis yattığı öğrenildi.