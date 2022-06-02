Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bilecik, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara bölgesinde ise önümüzdeki hafta başına kadar kavurucu sıcaklıkların etkili olacağı bildirildi. Sıcaklıklar Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova genelinde etkisini sürdürecek.

VALİLİKTEN İSTANBULLULARA UYARI

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamada, "Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde, 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulundu.

GÜNEYDOĞU'YA TOZ FIRTINASI UYARISI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz fırtınası görülmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri yer yer çok bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 39

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 30

Samsun: Parçalı bulutlu 22

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: 12 derece yükselecek Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkarak, 12 derece kadar yükselecek. Sıcaklık Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34 dereceyi görecek.

İstanbullular dikkat: Uzman isim saat verdi, hissedilen sıcaklık 36'ya çıkacak (29 Mayıs 2022 hava durumu) Meteoroloji 29 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı, bahar ayının son pazarında plan yapanlar için sevindiren haber geldi. Yurdun genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak, sağanak ise İç Anadolu'nun batı kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey bölgelerinde görülecek. Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbullulara uyarıda bulunarak hissedilen sıcaklığın zaman zaman 36 dereceyi bulacağını belirtti.