Türkiye Gazetesi

Serdivan ilçesinde yaşanan acı olay sabah saatlerinde meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 44 yaşındaki N.E (44), oğlu M. E'yi av tüfeğiyle yaraladıktan sonra intihar etti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak konuya ilişkin inceleme başlattı.

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