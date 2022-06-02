Türkiye Gazetesi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatısında intihara kalkışan şahsı izlemeye çalışan sürücüler zincirleme kazaya sebep oldu. Kaza Antakya-İskenderun karayolu Deniz Alayı bölgesinde yaşandı. Psikolojik sorunları olan ve eşi evi terk ettiği için bunalıma giren Oktay E., mahalle muhtarına ve polise intihar edeceğini söyleyerek inşaat halindeki bir binanın çatısına çıktı. Şahsı intihardan vazgeçirmek için ekipler seferber oldu. Polis şahsı ikna etmeye uğraşırken, itfaiye ekipleri binanın altında şişme branda açtı.

SÜRÜCÜLERİN SEYRİ ZİNCİRLEME KAZA İLE SON BULDU

Antakya-İskenderun karayolunun hemen yanında yaşanan intihar girişimini seyretmek isteyen sürücülerin karıştığı zincirleme kazada ise 5 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, intihara teşebbüs eden ve ikna edilerek hastaneye götürülen Oktay E. hakkında işlem başlatıldı.

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