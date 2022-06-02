Türkiye Gazetesi

Hollanda Sağlık Bakanı, ülkede sigara tüketimini azaltmak için uzun vadeli bir plan hazırladı. Sağlık Bakanı Maarten van Ooijen, sigarayla mücadele kapsamında gündemine aldığı yeni hamleleri duyurdu. Sigara içmeyen bir nesil istediğini daha önce de söyleyen van Ooijen, 2040’ta bir paket sigaranın 47 avro (yaklaşık 822 TL) olacağını söyledi.

Hollanda basınında, bakanın, bilimsel araştırmaları merceğine aldığı ve Maastricht Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmadan etkilendiği belirtildi. Üniversitede yapılan araştırmada ankete katılanların yüzde 50’si sigara fiyatlarının artması durumunda sigarayı bırakacağını söyledi.

Ülkede şu an nüfusun yüzde 20’si sigara içerken hükümetin planı ise 2040’ta bu oranı yüzde 5’e indirmek. Şu an ülkede bir paket sigara fiyatı ortalama 8 avro olarak belirlenirken 2025’e kadar 10 avroya çıkması hedefleniyor.

18 yaş altına sigara satan kişiye Yargıtay acımadı Üzerinde okul forması olan 18 yaşındaki çocuğa sigara satan şahıs hakkında Yargıtay 'sağlık için tehlikeli madde temin etme' suçunu işlediğine hükmederek emsal bir karara imza attı. Buna göre para kazanmak uğruna çocuklara tek sigara satanlar hapis cezası talebiyle yargılanacak.

Sigara içenlerde akciğer ve mesane kanseri riski Türk Üroonkoloji Derneği tarafından AstraZeneca Türkiye’nin şartsız desteği ile güncellenen “Türk Üroonkoloji Derneği Mesane Kanseri Veri Tabanı” projesinden elde edilen veriler sigaranın akciğer kanseri ve mesane kanserine yakalanma oranını artırdığını gösterdi.

Sigara ve alkollü içeceklerde geçerli olacak: ÖTV oranı arttı Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı.