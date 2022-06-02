Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde inşaat halindeki üstü açık tek katlı binanın duvarı şiddetli toz fırtınası sonucu çöktü. Duvarın altında 5 çocuğun kalması üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BİR ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu Hacı Ali Günseli, (7), Mustafa Tiren (5), Vakkas Ç. (11), Seydi Ç. (14) ve Muhammed Mustafa G'yi (11) göçük altından çıkardı. Hastaneye götürülen çocuklardan Hacı Ali ve Mustafa Tiren yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Vakkas Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli toz fırtınasının il genelinde devam ettiğini belirtti. Gül "Araban ilçemizde vefat eden iki çocuğumuza Allah'tan rahmet, yaralı iki çocuğumuza acil şifalar diliyorum. Üzücü olayların olmaması için lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" çağrısında bulundu.

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