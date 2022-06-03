Türkiye Gazetesi

Safranbolu ilçesinde yaşanan olayda ablasına veda mesajı yazarak konum atan pratisyen hekim korkunç bir halde bulundu.Olay, Cemal Caymaz Mahallesi Yıldız Sokak’ta meydana geldi. Özel bir hastanede doktorluk yapan Hüseyin Sezgin (46), akşam saatlerinde evinden çıkıp ablasına veda mesajı ile konum attı.

GERİDE 2 ÇOCUK BIRAKTI

Sezgin’in kendisine zarar vereceğini düşünen ablası durumu polis ekiplerine bildirdi. Konuma giden polis ekipleri evli ve iki çocuk sahibi Sezgin’i kabloyla ağaca asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde doktorun hayatını kaybettiğini belirledi.

Psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Atılan konuma giden liseliler, arkadaşlarının cesedini buldu Karabük’te iki lise öğrencisi, arkadaşlarına ormanlık alandan konum attı. Adrese giden gençler, korkunç bir tabloyla karşılaştı.

2 çocuk babası adamın feci sonu: Konum attığı noktada ölü bulundu İstanbul'da bir şahıs, arkadaşlarına bulunduğu noktayı konum atmasının akabinde, söz konusu bölgede kalbinden vurulmuş halde ölü olarak bulundu.